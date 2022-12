El británico John McFall, de 41 años, hace parte de la nueva promoción de astronautas de la Agencia Espacial Europea (ESA) 2022, y se convierte en la primera persona con discapacidad física en formar parte del equipo.

McFall quien se desempeñó como atleta paralímpico, en representación del Reino Unido, tuvo que cumplir con todos los requisitos psicológicos, cognitivos, técnicos y profesionales para hacer parte del cuerpo de astronautas. “Con mi amplia formación científica y una amplia gama de experiencias, me sentí obligado a tratar de ayudar a la ESA a responder esta pregunta: ¿podemos conseguir que alguien con una discapacidad física haga un trabajo significativo en el espacio?”.

John fue seleccionado para participar en el Proyecto de viabilidad de parastronautas que busca mejorar la comprensión y superar las barreras que presentan los vuelos espaciales para los astronautas con una discapacidad física.

Luego de un accidente de motocicleta, a Jhon le tuvieron que amputar su pierna derecha, cuando tenía 19 años. Tras esta situación, aprendió a correr nuevamente y se convirtió en atleta profesional en 2005. Representó a Gran Bretaña e Irlanda del Norte como velocista paralímpico, clase T42. Mientras era un atleta, John se estuvo en el Consejo de atletas del Reino Unido, donde fue la voz de sus compañeros en el Programa de podio de clase mundial.

En su trayectoria como deportista ganó medalla de bronce paralímpica 100 metros en los Juegos Paralímpicos de Beijing 2008, Campeón de la Copa Mundial Paralímpica de 200 m y medallista de plata de 100 m, Comité Paralímpico Internacional, 2007; Medallista mundial de plata 100 m y medallista de bronce 200 m, Comité Paralímpico Internacional, 2006.

McFall empezó a combinar el deporte con la medicina y completó su licenciatura en la Universidad de Swansea, Reino Unido, en 2004, y su maestría en el Instituto de la Universidad de Gales en Cardiff, Reino Unido, en 2005. Además, trabajó como asistente de enfermería en el Hospicio Marie Curie en Cardiff, Reino Unido, de 2009 a 2011.

Al siguiente año, John se convirtió en mentor del innovador Programa de Inspiración Paralímpica, un proyecto que apoyó a los aspirantes a futuros atletas Paralímpicos. También fue embajador y agregado del Comité Paralímpico Internacional en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012.

Años después, John se centró en la medicina. De 2014 a 2016, John fue médico de la Fundación en el Servicio Nacional de Salud Británico, y trabajó en una variedad de especialidades médicas y quirúrgicas en el sureste de Gales, Reino Unido.

Hace ocho años se graduó con una Licenciatura en Medicina y Cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cardiff, Reino Unido, y además se convirtió en miembro del Royal College of Surgeons en 2016.

Entre 2016 y 2018, completó la formación quirúrgica básica que abarca cirugía general, urología y traumatología y ortopedia en el decanato de Wessex, Reino Unido. En 2018, John obtuvo con éxito un lugar en el programa nacional de capacitación de registrador de especialistas en traumatología y ortopedia del Reino Unido y actualmente está estudiando para sus exámenes Fellow of the Royal College of Surgeons (FRCS).