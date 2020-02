“Las circunstancias del incidente están siendo evaluadas. Además, el hecho ha sido declarado como terrorista”, confirmó la Policía Metropolitana de la capital inglesa en su cuenta oficial de Twitter.

De igual manera, el cuerpo de seguridad de la ciudad británica aseguró que “el sujeto fue baleado por oficiales armados alrededor de las 2:00 de la tarde en Streatham High Road y fue dado de baja”.

Por otro lado, los servicios de emergencia señalaron que al menos dos personas están lesionadas. Adicionalmente, agregaron que estos fueron trasladadas de inmediato al centro médico más cercano.

Finalmente, Gulled Bulhan, un estudiante de 19 años de edad, manifestó en varios medios locales haber presenciado un tiroteo en la calle comercial de Streatham, en frente a una farmacia.

“Estaba cruzando la calle, cuando vi a un hombre con un machete y bombonas plateadas en el pecho, al que perseguían lo que entiendo eran agentes encubiertos. Entonces, de un momento a otro le empezaron a disparar. Creo que alcance a escuchar tres tiros, pero no estoy seguro”, concluyó el joven.

#INCIDENT A man has been shot by armed officers in #Streatham. At this stage it is believed a number of people have been stabbed. The circumstances are being assessed; the incident has been declared as terrorist-related. Please follow @metpoliceuk for updates

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 2, 2020