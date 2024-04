Así lo confirmó la organización del chef hispano-estadounidense José Andrés, para la cual trabajaban las víctimas:

“World Central Kitchen está devastada al confirmar que siete miembros de nuestro equipo han muerto en un ataque de las FDI (fuerzas de defensa israelíes) en Gaza”, indicó la oenegé en un comunicado.

World Central Kitchen is devastated to confirm seven members of our team have been killed in an IDF strike in Gaza. Read our full statement on the loss of our team members here: https://t.co/gsijamzfMU pic.twitter.com/PtQCxX5XrW — World Central Kitchen (@WCKitchen) April 2, 2024

(Lea también: Petro echa leña a tensión con Israel y confiesa alianza del M-19 con grupos armados árabes)

“Tengo el corazón roto y estoy de luto por las familias y amigos y toda la familia WCK”, expresó José Andrés en la red social X.

Today @WCKitchen lost several of our sisters and brothers in an IDF air strike in Gaza. I am heartbroken and grieving for their families and friends and our whole WCK family. These are people…angels…I served alongside in Ukraine, Gaza, Turkey, Morocco, Bahamas, Indonesia. They… https://t.co/rM3xbsiQ1Q — Chef José Andrés 🕊️🥘🍳 (@chefjoseandres) April 1, 2024

Su organización anunció que “interrumpe operaciones” en Gaza tras la muerte de sus trabajadores, originarios “de Australia, Polonia, Reino Unido, uno con doble nacionalidad de Estados Unidos y Canadá, y Palestina”.

El Ministerio de Salud de este territorio, controlado por Hamás, informó previamente que las fuerzas israelíes bombardearon un vehículo de la organización, matando a los trabajadores extranjeros y el conductor palestino. Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a un hospital de Deir el Balah, en el centro del territorio, y un periodista de la AFP observó cinco cadáveres con tres pasaportes foráneos tendidos al lado.

World Central Kitchen es una de las dos oenegés a cargo de la entrega de ayuda a Gaza en barcos desde Chipre, y apoya la construcción de un muelle temporal en la Franja.

EE. UU. y China rechazan muerte de trabajadores humanitarios en Gaza

La Casa Blanca dijo el lunes tener el “corazón roto” por lo ocurrido. La portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Adrienne Watson, aseguró que “los trabajadores humanitarios deben ser protegidos cuando entregan ayuda que se necesita desesperadamente”, e instó a Israel a “investigar rápidamente lo ocurrido”.

We are heartbroken and deeply troubled by the strike that that killed @WCKitchen aid workers in Gaza. Humanitarian aid workers must be protected as they deliver aid that is desperately needed, and we urge Israel to swiftly investigate what happened. — Adrienne Watson (@NSC_Spox) April 2, 2024

China, por su parte, se declaró “conmocionada” y rechazó “cualquier acción que dañe a civiles, destruya infraestructuras y viole el derecho internacional”, según declaró Wang Wenbin, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores. “Estamos conmocionados con el ataque contra trabajadores humanitarios internacionales y lo condenamos”, añadió.

Lee También

El ejército israelí dijo que hará “una revisión a fondo al más alto nivel para entender las circunstancias de este trágico incidente”, y que “trabaja de cerca con WCK” para brindarle ayuda a los palestinos.

“Estamos con el corazón roto y profundamente preocupados por el ataque”, escribió en X la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense, Adrienne Watson.

El territorio palestino vive una grave situación humanitaria tras seis meses de guerra, con sus 2,4 millones de habitantes en riesgo de hambruna, según la ONU. Sin una perspectiva concreta para una tregua, los combates continuaron arreciando en Gaza que permanece bajo un bloqueo casi total que dificulta la distribución de ayuda humanitaria.

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.