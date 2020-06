Apenas comenzaron los ataques, el edificio de la embajada fue acordonado con hileras de buses, apunta el Greek City Times, que agrega que quienes lanzaron los artefactos explosivos sostenían pancartas alusivas al asesinato del afroestadounidense George Floyd a manos de policías blancos.

El Daily Sabah indica que hasta ese lugar del centro de Atenas llegaron unos 3.000 manifestantes, que fueron dispersados por la acción de los gases lacrimógenos.

El medio griego publica que las manifestaciones en contra del racismo y la brutalidad policiaca en Europa no solo se presentaron en Grecia, sino en capitales por lo general muy calmadas, como Helsinki, capital de Finlandia, y Estocolmo, la capital sueca.

Este es uno de los videos del momento del lanzamiento de los cocteles molotov frente a esa embajada, publicados en la cuenta de Twitter de Actualidad RT:

Massive #Floyd demo turns VIOLENT outside US Embassy in #Greece pic.twitter.com/lcVqg2ckGk

— RT (@RT_com) June 4, 2020