Un vocero de la Organización Mundial de la Salud le confirmó al NU.nl que Cornelia es la persona más vieja del mundo en recuperarse del coronavirus, pues la entidad no ha recibido reportes de pacientes más viejos en sobrevivir al virus.

De acuerdo con el medio holandés, la ‘Tía Cor’ —como le dicen cariñosamente a Cornelia— no fue la única anciana que contagió de COVID-19 durante el servicio religioso: otros 40 residentes del ancianato también se infectaron; 10 de ellos fallecieron.

Antes de que se conociera este caso, el mundo viralizó la historia de William Lapschies, un estadounidense que se venció el coronavirus y que en el pasado sobrevivió a la gripe española, así como a la Segunda Guerra Mundial.

Ambos casos son alentadores si se tiene en cuenta que los adultos mayores son los más vulnerables al COVID-19, que en Colombia ya deja 223 contagiados.

A continuación puede ver una foto de Cornelia Ras:

107 year-old Cornelia Ras from South Holland becomes the oldest patient to beat coronavirus. God bless. 🌹 pic.twitter.com/C0SwoGuoB1

— Imam of Peace (@Imamofpeace) April 9, 2020