Nueva York ha llegado a tal punto de saturación de migrantes de todas partes del mundo que su alcalde, Eric Adams, advirtió hace poco que la ciudad estaba al borde de su propia destrucción. Y en ese apocalíptico panorama, Colombia pone su granito de arena.

“Les voy a decir algo, neoyorquinos: nunca en mi vida he tenido un problema al que no le vi un final. No veo un final para esto. Este problema destruirá la ciudad de Nueva York”, dijo Adams hace un mes.

La razón es que una de las rutas más importantes de migrantes hacia Estados Unidos pasa por los departamentos de Antioquia y Chocó y converge en la inhóspita selva del tapón del Darién. Allí comienzan su travesía a pie decenas de miles de personas que se fijan como objetivo llegar al país norteamericano.

Pero, en Estados Unidos, la ciudad que más viene siendo afectada por la ola migratoria es Nueva York, que está obligada por ley a proporcionar un techo a todo el que lo solicite.

Por eso, acoge y atiende a las personas que llegan a ella, incluso las que le envían estados como Texas, que, si bien son receptores iniciales de migrantes, se los mandan al demócrata mandatario neoyorkino para que sienta el rigor de no tomar medidas drásticas contra los migrantes.

Ante la apretada situación, Adams decidió salir de su ciudad y hacer una suerte de recorrido inverso (pero no a pie, claro está) al que hacen quienes buscan llegar a Estados Unidos desde diferentes países del mundo, con especial énfasis los venezolanos, los ecuatorianos, los cubanos, los haitianos, los colombianos y otros tantos de Asia y de África.

Puntualmente, Nueva York ha recibido a por lo menos 107.300 personas desde julio de 2022. De ellos, un 13 % (unos 14.000) serían de origen colombiano. El grupo más numeroso es el de los venezolanos, con un 41 %, seguido por los ecuatorianos (18 %).

Adams empezará su viaje este miércoles y su primera escala será Ciudad de México, la capital del país antesala de Estados Unidos, informó Caracol Radio. Después, el jueves, estará en Puebla, ciudad mexicana que se considera el paso previo para terminar en Nueva York.

El viernes, Adams llegará a Quito, y, ese mismo día por la tarde, se desplazará a Bogotá, en donde hablará con el Gobierno y las autoridades migratorias del país, agregó la frecuencia radial.

Uno de sus objetivos será conocer los planes respecto de los migrantes que llegan a Colombia por los departamentos de Nariño y por Norte de Santander, y después salen por el Darién antioqueño y chocoano. Precisamente, el sábado estará en esa región colombiana y el domingo regresa a Nueva York.

