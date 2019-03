De acuerdo con el diario El Nacional, 99 militares rusos llegaron a Caracas, bajo el comando del mayor general Vasilly Tonkoshkurov.

Se desconoce el motivo de esta visita, aunque Venezuela y Rusia habían adelantado el pasado diciembre que activarían “mesas de trabajo combinadas” para elevar la capacidad de defensa del país suramericano ante posibles ataques.

En ese entonces, una escuadrilla de aviones militares rusos, entre ellos dos bombarderos estratégicos Tu-160, capaces de transportar armas nucleares, participaron de ejercicios militares conjuntos que Venezuela denominó “vuelos operativos combinados”.

Sobre la nueva presencia de aviones militares rusos en Caracas ninguna autoridad venezolana se ha pronunciado aún.

El diputado Williams Dávila informó de la presencia de las aeronaves y alertó que el hecho viola la constitución venezolana por no contar con la autorización del Parlamento, que controla la oposición.

Russia sends troops to Venezuela in message to Trump administarionhttps://t.co/8pYO4pA3SJ pic.twitter.com/WOETh6p9ft

— Defence blog (@Defence_blog) March 24, 2019