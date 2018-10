Según medios locales, uno de los vehículos que participó en el accidente -una limusina utilitaria deportiva- se precipitó cuesta abajo por una colina, embistiendo a peatones a las afueras de un café.

El accidente ocurrió a unos 40 kilómetros de Albany, sobre las 2 de la tarde (hora de ese estado).

El artículo continúa abajo

Según Univisión, la Junta Nacional de Seguridad del Transporte ya envió un equipo de investigadores a la escena del accidente. Las razones específicas del mismo no se conocen aún.

La Policía de Nueva York, por su parte, emitió un comunicado en el que afirma:

“Los nombres de las víctimas no se darán a conocer en este momento, ya que se está notificando a los familiares”.

NTSB launching go-team today to limo crash near Albany, NY. More details to come. Check @ntsb_newsroom for additional updates.

— NTSB_Newsroom (@NTSB_Newsroom) October 7, 2018