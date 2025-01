Luego del trágico accidente aéreo en Corea del Sur que dejó un total de 179 fallecidos en un vuelo de 181 tripulantes, varios medios locales del país asiático lograron obtener los primeros testimonios de los dos supervivientes a esta catástrofe.

Entre ellos se encuentran dos tripulantes: una azafata de aproximadamente 20 años y otro asistente de vuelo, quienes pueden comunicarse y, al parecer, sufrieron heridas que no comprometerían sus vidas. “Las dos (personas) están siendo atendidas en hospitales separados en Mokpo. Sus heridas no eran potencialmente mortales”, sostiene Yonhap News.

El primer sobreviviente, asistente del vuelo 7C2216 de Jeju Air, fue trasladado de urgencia al Hospital Coreano de Mokpo, según lo dio a conocer el medio Aju Business Daily, de Corea del Sur. El mismo medio sostiene que las primeras palabras del hombre tras ser rescatado de entre los escombros fueron: “¿qué pasó?”.

Dicho medio asegura que el superviviente parece no recordar los momentos precisos del accidente, pues le relató al médico lo siguiente: “¿Por qué vine aquí? Me estaba abrochando el cinturón de seguridad antes de llegar y parecía que el avión había aterrizado, pero no lo recuerdo después de eso”.