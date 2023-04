Bachan Kaur Athwal descubrió que su nuera, Surjit Kaur Athwal, una mujer india británica, había encontrado una nueva pareja e iniciado un proceso de divorcio contra su esposo —con quien se casó obligada a los 16 años—, por lo que decidió diseñar todo un plan para asesinarla.

The first victim is Surjit Kaur Athwal.

Surjit was a 27 year old British Indian when she was killed in India after requesting a divorce from her husband. Her then mother-in-law and husband conspired to have her killed. Both were given life sentences. #notforgotten pic.twitter.com/3pu2qV8SoI

— The Sky Project (@TheSkyProject2) July 9, 2020