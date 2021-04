La mujer, de 85 años de edad, se identificó como Carolampia Díaz y acudió al centro de vacunación de la localidad de Iztapalapa, en la capital mexicana, con sus presuntos victimarios.

Cuando sintió que estuvo sola con el enfermero que la inyectó, el pasado domingo 4 de abril, le entregó una nota que decía:

“Ayúdenme por favor que estoy secuestrada por mi hija y su esposo. Tengo un año aquí encerrada y no me dejan salir ni en la puerta de la casa. Les pido que me saquen de aquí por favor”.