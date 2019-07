De los 35 heridos, 9 fueron trasladados a un hospital en la isla, este jueves 11 de julio. El avión Boeing 777 iba lleno, con 274 ocupantes.

Uno de los pasajeros dijo, citado por Actualidad RT, que varios de los pasajeros heridos se golpearon la cabeza contra el techo por no llevar puesto el cinturón de seguridad en el momento en que el aparato se comenzó a mover violentamente, presa de una fuerte turbulencia.

El vuelo 33 de Air Canada aterrizó en el aeropuerto de Honolulu, una de las islas que conforman Hawái.

Were you on board the Air Canada flight AC-33 traveling from Vancouver to Sydney?

If you have any information please contact us via our inbox. #9News | https://t.co/HTuswl1ECx pic.twitter.com/dRC5KXP4Uo

— Nine News Australia (@9NewsAUS) 11 de julio de 2019