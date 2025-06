En los últimos días, un premio de lotería desató una tormenta de especulaciones y rumores en Colombia. Luisa Fernanda Jaramillo Hernández, reconocida presentadora de Teleantioquia y asesora del despacho del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se convirtió en el centro de la atención pública luego de ganar un premio seco de 1.000 millones de pesos en el sorteo especial del Día de la Madre de la Lotería de Medellín.

Sin embargo, lo que parecía ser una historia de buena suerte se transformó rápidamente en un caso envuelto en sospechas, investigaciones y debates sobre transparencia y ética en el manejo de loterías en el país.

Precisamente para contar qué fue lo que ocurrió, Luisa Fernanda narró en La W Radio cómo se enteró de que había ganado y por qué su esposo, Rubén Darío Callejas —subdirector comercial de la lotería en el momento que ganaron—, renunció a su puesto.

“Él toma la decisión de renunciar en su momento porque dijo ‘yo para qué me voy a quedar adentro si van a hacer una auditoría interna’. Finalmente, él también tiene su parte política y sus empresas”, aseguró Jaramillo Hernández, mencionando que no interfirieron en ninguna investigación.

¿Cómo compraron el boleto ganador?

Según narró la mujer, su esposo compró varios boletos en la entidad, ya que cualquier funcionario puede hacerlo libremente. Para esa oportunidad, por ser una edición especial por el Día de la Madre, los boletos llevaban nombres femeninos al azar.

“Mi esposo compra no solamente uno, sino que le regala uno a mi suegra y a mi cuñada. Para ese entonces salieron boletos con los nombres y yo llamé a mi esposo para decirles que les habían quedado muy lindos. Él jocosamente me dijo ‘no compres que ya les llevo a todos’”, explicó en la cadena radial.

En su versión, la mujer corroboró que no ganó el premio mayor, sino que ganó un seco del monto.

“El premio mayor realmente cayó este viernes en otra persona que no conozco. Y es que, además, el nombre de las personas que se ganan la lotería siempre debe estar cubierto por temas de seguridad. De hecho, no me gané el premio mayor, sino que me gané un seco maravillosamente”, agregó en su explicación a la emisora.

Por otro lado, aseguró que todo lo vieron como una “bendición” y que nunca imaginaron verse inmersos en un escándalo de esa magnitud.

“Sé que se desatan envidias […]. En su momento lo vimos como una bendición, de manera natural. Yo le decía a mi esposo, ‘quién en sus cabales va a decir, voy a meter a mi esposa en un problema para que vaya y reclame la lotería’. Si uno le pone lógica, cómo van a decir que uno va a poner a su esposa a reclamar la lotería haciendo algo indebido”, señaló Luisa Fernanda.

Por último, contó qué piensa hacer con el dinero ganado.

“Uno piensa mucho en eso y cuando llega, todo se va de una haciendo las cuentas de las personas a las que uno quiere ayudar. En Colombia eso se vuelve poquito con todas las deudas que uno tiene. Lo primero es pagar deudas. El que paga deudas ya queda listico y tranquilo”, concluyó en La W Radio.

Acá, un video que publicó Luisa Jaramillo dando sus explicaciones:

¿Cuál es el caso de la ganadora en Lotería de Medellín?

La noticia del premio no tardó en generar revuelo, no por el monto en sí, sino por la relación de la pareja con la Lotería de Medellín y la Gobernación de Antioquia. Callejas, exdiputado de Antioquia y figura conocida en el ámbito político regional, ocupaba un cargo directivo en la entidad que organizaba el sorteo, lo que levantó sospechas sobre un posible conflicto de intereses, uso de información privilegiada o incluso fraude.

Además, la vinculación de Jaramillo con la Gobernación, como asesora de comunicaciones, añadió más leña al fuego, al percibirse como una conexión directa con el poder político regional.

La controversia se intensificó cuando se supo que el esposo de Jaramillo era un alto directivo de la Lotería de Medellín. En redes sociales, usuarios comenzaron a cuestionar la transparencia del sorteo, sugiriendo que Callejas podría haber tenido acceso a información privilegiada o incluso haber manipulado el proceso.

