Con una publicación en la plataforma, la presentadora confesó que se siente muy feliz de lucir el color natural de sus ojos, pese a que varios de sus seguidores han sugerido que se siente incómoda de mostrarse tal cual es.

Además, aclaró que no es que se sienta insegura al no usar sus lentes de contacto, si no que tiene “miopía y astigmatismo” y espera recibir el aval de un experto para poder operarse.

En cuanto al uso e gafas en vez de lentes, Zahira comentó que por su trabajo no puede hacerlo, puesto que su fórmula es alta y quedarían “como la colita de una botella”, por lo que no serían amigables con la cámara.

Ante las explicaciones de Benavides, Ariel Osorio, presentador de ‘Lo sé todo’, dijo en una reciente emisión que ella tiene “un ojito diferente” y los lentes hacen que esto no sea notorio.

Aquí, la publicación, en donde la conductora mostró con varias fotos que sus ojos son realmente de color café: