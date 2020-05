View this post on Instagram

Regresar a la televisión me llena de satisfacción. Estar en @telemedellin es la posibilidad de estar más cerca de las personas, de sus historias y ser referentes. Estar de vuelta en un momento histórico como este, es la oportunidad para contar, no solo lo que está sucediendo, sino brindar información útil a la comunidad. "Habla de tu aldea y serás universal" dijo Tolstoi. Eso estamos haciendo en Telemedellin. Hablando de cerca con la gente, entendiendo sus problemas para ser más grandes cada día.