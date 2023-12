La gran final de ‘Yo me llamo‘ 2023se programó para este 11 de diciembre, en la que se tendrá que definir entre las imitaciones de ‘Shakira’, ‘Crin León’, ‘Luis Miguel’ y ‘Miguel Bosé’.

Desde el pasado 7, del mismo mes, las personas que siguen el programa y quieren participar en las votaciones, tienen habilitado un enlace para convertir a su imitador favorito en ganador.

(Lea también: Duro camino de imitadores de ‘Yo me llamo’ luego de superar a Amparo Grisales y César Escola)

Faltando quince minutos para que se termine la final se cerrará el espacio para votaciones. Esto con el objetivo de sumar la mayor cantidad de minutos para que los concursantes reciban el apoyo de los seguidores del programa. A propósito, Papá de ‘Carín León’, de ‘Yo me llamo’, imita a la perfección a otro famoso cantante mexicano.

Datos personales como el nombre, el apellido, el número de documento de identidad, la ciudad, el celular, el correo y una contraseña, serán necesarios para registrarse en la plataforma del programa, que también pedirá autorización para el tratamiento de datos y política de tratamiento de la información.

Las personas que ya se encuentran registradas, solo tendrán que ingresar con los datos que ya tenían inscritos en la página, y en caso de olvido de contraseña, el sistema los guiará para recuperarla a través de su correo electrónico. Por otra parte, ‘Shakira’, antes de final de ‘Yo me llamo’, sorprendió con anuncio.

Dentro de las condiciones se estipuló que solamente se podrá votar una vez por navegador, usuario registrado o dispositivo dentro del tiempo que establecerá la plataforma. El imitador con la mayor cantidad de votos, recibirá 500 millones de pesos. El primer ganador de una gran final fue ‘Rafael Orozco’ (Jorge Martínez), en 2011.

Pulzo complementa

En el mundo del entretenimiento en la telivisión colombiana, Ana María Estupiñán, actriz que interpreta a Michelle Durango de la novel del canal RCN, ‘Rigo’, contó una experiencia aterrradora que vivió cunado era pequeña.

Estupiñán reveló que en una sesión de terapia pudo recordar que cuando tenía solo 9 años fue abusada por un conocido, mientras que dormía con sus hermanos en la misma habitación.

“Experimenté un suceso cuando era muy pequeña. No lo recordaba. Fue durante una terapia, ya siendo adulta, cuando tomé consciencia de lo que pasó. No fui violada, pero sí una persona cercana a mi familia me tocó. Sucedió en un momento en el que estaban todos mis hermanos ahí, durmiendo. Estábamos todos en el mismo cuarto ¡Ocurrió mientras yo dormía!”, dijo la actriz.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.