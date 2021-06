Lo comunicó a sus seguidores a través de las historias de Instagram, en donde sonaba alicorada al hablar, luego de compartir varias horas con amigos, hasta que su hermana acabó con la reunión.

“Quiero decirles que oficialmente terminé con mi novio. No sé qué pasó, pero él es una gran persona. Simplemente lo amo y ya, normal. No hay nada más que decir, le pusimos punto final a la relación y ya, terminamos. No pregunten tanto que él es un gran hombre, es un bebesote. Mis mejores deseos y éxitos”, se escucha decir a Yina Calderón, como se evidencia en la siguiente publicación de una cuenta dedicada a famosos en Instagram, que recopiló sus historias.