En la conversación con el medio, que se dio primero que la que entregó Yina Calderón, ‘Epa Colombia’ sugirió que su colega tendría problemas con el consumo bebidas alcohólicas.

“Yo creo que no es una sorpresa”, empezó diciendo la exprotagonista, y aseguró que su consumo de este tipo de bebidas es moderado, solo que ella muestra cada vez que lo hace.

“Si tomara todos los días, no tendría tanto éxito en mi empresa, yo tomo lo normal”, aseveró la ‘influenciadora’, quien presumió del llamativo regalo que le dio su padrino.

Luego, Yina aseveró que ella no considera que sea una borracha; además, aclaró que lo dicho por ‘Epa Colombia‘ le “vale cero y medio”, pues ella está es enfocada en hacer sus cosas y que su negocio crezca.

“Yo puedo pensar mucho de ella, pero no salgo diciéndolo en televisión. Ella verá cómo maneja su vida, verá cómo maneja su empresa y de la misma manera lo hago yo. No me parece bien que haga ese tipo de cosas en televisión. Yo no me estoy mediento con ella”, cerró Calderón, a quien Daneidy apoyó cuando le cerraron la cuenta de Instagram.