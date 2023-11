El reconocido cantante de música popular, Yeison Jiménez, habló en una entrevista con ‘la Red’ sobre la ausencia de una categoría que represente a este género en los Latin Grammy. Según Jiménez, estas composiciones colombianas merecen un espacio en los prestigiosos premios, pero se ha encontrado con obstáculos en el proceso.

(Lea también: [Video] Yeison Jiménez narró cómo pasó de cobrar $ 150.000 a $ 150 millones por concierto)

Yeison Jiménez compartió su experiencia y expresó su deseo de que se tenga un lugar. Antes de la pandemia, el cantante afirma que se le había informado que, para incluir una categoría de música popular colombiana en los premios, se necesitaban alrededor de 43 artistas inscritos y 150 votantes. Sin embargo, la situación cambió recientemente.

‘Pipe’ Bueno, por ejemplo, es uno de los colegas que no ha apoyado la inclusión de este género en los Grammy, así que Yeison Jiménez le envió un mensaje para que se unan.

“Tengo muy malas noticias. Me dijeron en su momento: ‘Yeison, necesitamos más o menos 43 artistas inscritos, 150 votantes y tenemos categoría’. Hace 15 días que fui el comentario fue diferente: ‘No, es que ustedes son un género de Colombia, no les podemos dar un Grammy porque son muy pequeños'”, contó el cantante.

Los exponentes lanzan canciones, pero no logran estar en el radar de los Latin Grammy ya que no tienen una categoría en sus premios ¿por qué no tienen una categoría? ¿Cuál es el centavo que les falta para el peso?, los cantantes responden. pic.twitter.com/cIxEggfrUf

— La Red Caracol (@LaRedCaracol) November 11, 2023