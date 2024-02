El cantante de música popular Yeison Jiménez habló en las últimas horas sobre su estado de salud y todo lo que se viene para 2024, que, a pesar de las complicaciones, promete ser un año distinto para el artista.

Al compositor se le diagnosticó hace poco con cálculos en los riñones, situación que lo puso contra las cuerdas y lo obligó a tomar una decisión radical respecto a su vida.

En diálogo con La Red de Caracol Tv, dijo: “Nuestro cuerpo siempre nos está dando señales, siempre nos está hablando y yo tengo que ser sincero conmigo mismo, yo le he tirado durísimo a mi cuerpo […]. A mí me dieron fue cálculos en los riñones, eso se lo puede dar a cualquiera”.

Si bien, Jiménez expone que se ha sentido estable y tranquilo en el tema de salud, aclaró que los dolores provocados por los cálculos son impresionantes y es algo que nunca le había pasado.

Son casi 13 años de carrera, pero Yeison Jiménez considera que con la llegada del 2024 ha tenido una idea diferente de percibir la vida, pues siempre ha estado enfocado al punto de no tener tiempo para él.

“Son muchas cosas realmente, en este año he tenido como un choque a nivel personal porque yo sentía no que me estaba estancando, sino, que estaba como en un círculo vicioso, que todo era lo mismo”, reveló en La Red