Yeison Jiménez se ha convertido en uno de los cantantes más sonados de la música popular en Colombia. El éxito del oriundo de Manzanares, Caldas, es tal que sus canciones se escuchan en varias partes del mundo.

Sin embargo todo en la vida no es color rosa, en diciembre pasado el artista llenó de preocupación a sus fanáticos al contar por medio de sus redes sociales que tenía que pasar por una intervención quirúrgica, pues le habían detectado cálculos en sus riñones, situación que le estaba provocando fuertes malestares y dolores.

Tras revelar su estado de salud, el intérprete de ‘Tenías Razón‘ expresó que se sentía frustrado porque este mal momento llegó precisamente en un tiempo de su vida en el que más se estaba cuidando.

“Hay cosas que uno no entiende, de verdad. Y creo que ustedes deben saberlo porque este fue el año en el que más juicioso estuve: sin tomar, haciendo deporte y cumpliendo con la meta (…) Voy a ajustar 3 meses en los que me curo de algo y me resulta otra vaina”, expresó Jiménez en su momento.