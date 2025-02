Yeferson Cossio lo anunció hace mucho tiempo, pues constantemente le preguntaba a su novia si ella aceptaría casarse con él, pero muchos fanáticos estaban esperando la propuesta formal.

A través de las redes sociales, el millonario paisa sorprendió a su novia en medio de un cine en el que se encontraba parte de su familia y algunos amigos cercanos a la pareja. En la pantalla estaba la célebre frase, luego de un video que resumía los momentos más importantes de la relación.

El creador de contenido, con traje, subió las escaleras y se arrodilló inmediatamente. Gómez, sorprendida, dijo que sí. Salieron de allí y abrieron una champaña para festejar.

Además de eso, publicaron la foto del costoso anillo que Cossio escogió para pedirle a su novia que fuera su esposa: “Ella dijo que sí, ¡me les voy a casar! Te amo”.

Lo cierto es que la noticia causó muchas reacciones en el ‘post’ y hasta recordaron a su exnovia:

“Y pensar que la otra chica pasó años con él”, “se nos casó en hombre. Se nos creció, se nos enamoró”, “otro soldado caído“, “hasta a mí me dolió”, “imposible decir que no con ese anillo”, “la clara realidad de la mujer del proceso”, “definitivamente más que comprobado qué no es el tiempo, es la persona”.

