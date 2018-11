Los representantes nacionales brillaron en el escenario con versiones de clásicos de la banda mexicana que conquistó toda la región en los años 90, y que sigue vigente actualmente en la industria musical.

Sebastián Yatra cantó ‘No ha parado de llover’, de 1995; los integrantes de Piso 21 subieron a tarima con la brasilera Iza para interpretar ‘Hechicera’, éxito de 1997; y Monsieur Periné reinventó el exitoso tema ‘Oye mi amor’, de 1992, como se puede escuchar en el siguiente video que recopila las historias que publicaron los cantantes y sus amigos en Instagram.

En la gala, Maná recibió el Grammy Latino a Persona del Año. La Academia Latina de la Grabación homenajeó con cerca de una veintena de artistas y agrupaciones la trayectoria del legendario grupo, autor de éxitos como ‘Amor clandestino’, ‘Labios compartidos’, ‘Vivir sin aire’ y ‘Mi verdad’, entre muchísimos otros.

“Recordamos nuestros inicios, en una furgoneta, todos allí, a veces ahí dormíamos con amplificadores, guitarras, todo. Y ahora dices ‘Bueno, ‘Person of the year, Persona del año’, no ha sido malo”, dijo el vocalista Fher Olvera en la alfombra roja.