La actriz Jada Pinkett reveló hace una semana en entrevista con la cadena NBC que desde 2016 está separada del también actor y padre de sus hijos Will Smith, aunque aclaró que no se han divorciados legalmente.

“En 2016 estábamos exhaustos de seguir intentándolo. Creo que estábamos atrapados en la fantasía de lo que pensábamos la otra persona tenía que ser”, dijo Jada, de 52 años.

(Vea también: A Will Smith le devolvieron ‘cachetada’ en los Óscar con burla y complicidad de actores)

Esa revelación se dio justo antes del lanzamiento este martes 17 de octubre de ‘Worthy’, el libro de memorias de Jada Pinkett Smith en el que detalla la relación con sus padres, los problemas de salud mental que ha acarreado durante años y su matrimonio.

Ahora el que se refirió al tema fue Will Smith, de 56 años, que habló, a través de correo electrónico con el diario The New York Times.

“Cuando has estado con alguien durante más de la mitad de tu vida, se produce una especie de ceguera emocional”, escribió Smith en el dialogó con el periódico.

(Vea también: Will Smith: cómo es el interior de su lujosa casa rodante, cuánto vale y cuándo la usa)

Sobre la publicación del libro de su expareja, reconoció que el tema lo ha afectado, pero que a la vez le ha ayudado. “Puedes perder con demasiada facilidad tu sensibilidad a sus matices ocultos y bellezas sutiles”.

Le puede interesar: Así fue el encuentro de Britney Spears con Maluma y J Balvin en Nueva York

Expresó que tuvo la oportunidad de leer ‘Worthy’ antes de que salga al mercado.

“Es increíble darse cuenta de que a pesar de haber vivido la mayor parte de mi vida a tu lado, todavía me encontré sorprendido, riendo, luego inspirado, luego con el corazón roto. Yo estaba por todo el lugar”.

“Una cosa es escuchar anécdotas en una barbacoa familiar, pero fue realmente agobiante asimilar tu historia, condensada de esta manera”, dijo el actor, que en ningún momento reprochó lo expresado por Jada Pinkett Smith.

Le puede interesar: ¿Recuerda a Valeria Mazza? La súper modelo narra cómo cumplió su sueño dorado en un documental

La pareja tiene dos hijos, Jaden y Willow, de 25 y 22 años, respectivamente.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.