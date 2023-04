‘El justiciero’, ‘Gángster americano’, ‘El hombre en llamas’, ‘Malcom X’, ‘Titanes’ y ‘Pequeños secretos’ son solo unos pocos títulos que tienen a Denzel Washington como su protagonista. Todas películas exitosas de Hollywood que lo han llevado a obtener premios por sus trabajos, que incluyen el codiciado Oscar de la Academia.

Denzel, quien se distingue entre el gremio artístico por estar alejado de escándalos, ser un intérprete tranquilo y sin extravagancias o lujos a su alrededor, también se ha declarado abiertamente cristiano en las entrevistas. Él es consciente de que esto no es usual en su medio, pero también ha dejado claro que es algo que no puede ocultar, máxime siendo hijo de predicador Bautista y quien ya en su adultez decidió que seguirían la fe de sus padres.

Denzel Washington oró por Will Smith

Denzel es conocido entre sus colegas como un hombre que ora, que cree en que el Diablo existe, porque está escrito en el libro, que ha declarado es su guía: la Biblia. Incluso antes de cada día de rodaje Denzel reúne a quienes puede y hacen una oración.

Recordemos que en el famoso episodio de la cachetada de Will Smith en la Premiación de los Óscares en 2022 fue Washington el único que habló con el actor agresor. Después del suceso, Denzel reveló frente al famoso pastor norteamericano T.D. Jakes, en medio de la cumbre de liderazgo cristiano, qué le dijo a Will: “En tu mejor momento, ten cuidado. Ahí es cuando el diablo viene a por ti”. Esa frase que pronunció al final de su discurso al ganar el Óscar se la dijo minutos antes cuando oró junto a él.

Para Denzel, el papel que tuvo el mal o el demonio en ese momento fue evidente, por ello no juzga. “¿Quiénes somos para condenar? No sé todos los detalles de esta situación, pero sé que la única solución es orar. Hay un dicho: “Cuando el diablo te ignora, entonces sabes que estás haciendo algo mal”. El diablo dice: “Oh, no, déjelo en paz, él es mi favorito”, dijo el actor que siempre se ha referido a su espiritualidad y su creencia cristiana, cuando tiene oportunidad.

Aunque no dio más detalles de la charla corta que tuvo esa noche con Smith si recalcó en la importancia de estar bajo la gracia suprema: “que la gracia de Dios venga a cualquiera de nosotros”, dijo Denzel.

Volviendo a la fe de Denzel, quien siempre firma sus autógrafos con un “Dios le bendiga”, ha revelado en varias entrevistas que él es un hombre que habla a diario con Dios, porque le parece una necesidad, pero no es partidario de la palabra religión, prefiere hablar de espiritualidad y practicarla. Sin embargo, asegura que se abstiene de decir: “yo estoy en lo cierto, tú estás equivocado”, pero si enfatiza en: “Creo que Jesús es el Hijo de Dios”.

En una charla dada a jóvenes hace ya varios años dijo que él sabe exactamente cómo lograr hablar con Dios a diario, pues su madre se lo enseñó y para hacerlo tiene su propio secreto, que compartió para que sus oyentes lo hicieran: “Le pido a Dios que cada uno de ustedes ponga sus zapatos debajo de la cama al acostarse, de manera que para poder cogerlos por la mañana tenga que ponerse de rodillas. Y mientras esté ahí, de gracias a Dios por su amor, su misericordia y su comprensión”, dijo el ganador del Oscar en el vídeo publicado por el actor Tyrese Gibson, también creyente.

Denzel, de 68 años, está casado desde hace 40 con Paullete Washington, de 72. Tienen cuatro hijos y hacen parte activa de la Iglesia de Dios en Cristo de Los Ángeles.