El pasado fin de semana, la ‘influencer’ Aida Victoria Merlano creó un gran revuelo en las redes sociales al publicar un video en el que mostraba el regalo que le había hecho su pareja.

Juan David Tejada le obsequió a Aida Victoria Merlano un ejemplar equino de raza paso fino, lo cual generó una serie de comentarios en las redes sociales. Muchos de estos comentarios hacían referencia a la cabra que ‘Westcol’ le había regalado a la joven en una ocasión anterior, estableciendo comparaciones entre ambos animales.

Westcol habría respondido a la reciente serie de comentarios de los seguidores

Debido a las comparaciones que han realizado los internautas con respecto a la cabra y el caballo, Westcol compartió un curioso video y muchos aseguran que hablaba de las críticas que ha recibido actualmente.

El creador de contenido se encontraba en compañía de la cabra que le había obsequiado a su expareja y mientras la grababa le comentaba lo siguiente:

«El menosprecio no es para toda la vida, tranquila, usted también vale mi amor», decía el joven.

Se ha especulado que el ‘streamer’ se refería a los comentarios y comparaciones que ha recibido sobre el costo de la cabra en comparación con el costo del caballo, ya que Aida Victoria hace unos días reveló el valor aproximado de su reciente regalo.

Las reacciones no se hicieron esperar por parte de los seguidores y no dudaron en comentar el video: “Está llorando por la herida”, “En eso estamos de acuerdo”, “Él no ha superado el caballo que costó más de 100 millones y la cabra solo costó 400”.

