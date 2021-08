A pesar de la complicada canción que escogió para audicionar en ‘La voz kids’, el participante despertó toda la admiración de los seguidores del programa, pues el tema no solo exigía un amplio rango vocal, sino que tenía que ser cantado en inglés.

Solamente Andrés Cepeda giró su silla para quedarse como entrenador de Juan Pablo, le reconoció haber interpretado un tema de semejante dimensión.

(Vea también: Quién es el esposo de Laura Acuña, de ‘La voz kids’, y papá de sus dos hijos)

Además, dijo que con el rock podrá dar una buena batalla dentro del programa de Caracol Televisión.

Acá, la interpretación de Juan Pablo en ‘La voz kids’:

Ha sido poco usual ver a niños interpretando rock en el concurso, por eso, apenas cantó, los usuarios de redes sociales aplaudieron al pequeño.

No solo eso, agradecieron que rompiera la tendencia tan marcada de rancheras y hasta hubo una que otra lágrima en los memes que fueron publicados.

(Vea también: Jesús Navarro, de ‘La voz kids’, fue novio de guapa famosa: “La adoro”)

Estas son algunas de las reacciones:

NOTHING REALLY MATTERS, NOTHING REALLY MATTERS TO MEEEEEEEEEEEE, eso hpta #LaVozKids

— Señorabieber 🇨🇴 🏳️‍🌈 (@mrsbieber7n) August 6, 2021