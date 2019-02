Además de explicar el motivo, el famoso reveló cuál será la nueva frase que utilizará sobre todo en ‘Las batallas’ de ‘La voz kids’ (programa que se emitirá a las 8 de la noche, de lunes a viernes), como se escucha en este video:

Lo de la expresión es solo una de las cosas en que innovara Alejandro, pues no descartó también modificar su look.

Y es que durante el evento, el presentador molestó con la opción de volverse a dejar el bigote, por lo que en este medio se le preguntó al respecto y esto fue lo que respondió:

“Yo siempre he dicho que el público es el que tiene la razón. Entonces, si los televidentes me lo piden, me dejaría crecer el bigote, otra vez, como ‘Rafa’ Orozco [cantante que interpretó en la bionovela sobre ese artista]. Ese es uno de mis looks que más aceptación ha tenido; lo haría con todo el cariño del mundo [risas]”.