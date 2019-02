“¿Qué horror @melinaramirez90 en embarazo y vistiéndose así?”, comentó el usuario en una foto en Instagram de la famosa con el mencionado ‘outfit’.

Ante eso, Melina no solo le dijo al crítico cómo le gustaba lucir en su estado de gestación, sino que su respuesta completa fue:

“¿Y qué tiene que esté en embarazo? ¿Acaso dejo de ser mujer, modelo, deportista? No sé qué concepto tengas del embarazo, sin duda no el mismo mío… A mí me encantan los embarazos femeninos, sexis y donde la mujer se sigue vistiendo hermosa, arreglándose como se sienta bien, no como digan los demás que debe vestirse o ser…”.