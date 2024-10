Viña Machado contó lo que le sucedió a ella y a su hijo por cuenta de una bacteria

En entrevista con Cristina Estupiñán, del programa de YouTube ‘Sinceramente Cris’, reveló esta aterrado experiencia.

“A las 26 semanas de embarazo me da una bacteria y a mí me da una trombosis en la cabeza porque tenía una bacteria que iba a matar a León, entonces fue un doble milagro. Y le dije a Dios: ‘Yo que no quería ser madre y tú me mandas este desafío tan grande”, contó Machado.

Luego, la actriz dijo: “Cuando tenía cuatro meses de embarazo viajé a España a grabar una película, yo sabía, pero mis compañeras no, y me decían por qué no comía, pues allá solo había gamba y huevos rotos. Me cuidé mucho pero yo contraje la bacteria allá”.