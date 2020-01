Aunque con el rapero nunca oficializó un noviazgo, siempre estuvo claro que fueron más que amigos durante la época en la que sacaron las dos exitosas colaboraciones ‘Too Good’ y ‘Work’.

Ahora, a menos una semana de que se conociera la noticia de su rompimiento con Jameel, Rihanna fue vista en Nueva York en el mismo lugar que Drake, como se puede observar en los videos publicados por Pop Crave en Twitter el pasado fin de semana.

Rihanna & Drake together at #YAMSDAY in NY. pic.twitter.com/NrYEKBbTKr

— Pop Crave (@PopCrave) January 20, 2020