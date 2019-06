View this post on Instagram

Así fue la llegada de #AngelinaJolie al barrio Brisas del Norte en Riohacha, capital de La Guajira. La actriz y enviada especial de la Agencia de la ONU para los Refugiados –Acnur– visita la frontera entre Colombia y Venezuela para conocer la respuesta humanitaria a la llegada de población venezolana refugiada y migrante, considerado por el organismo como el movimiento más grande y rápido en la historia reciente de Latinoamérica. Todos los detalles en elheraldo.co