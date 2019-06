Después de que el país se paralizara al enterarse de la muerte de Jota Mario, muchos televidentes del Canal RCN manifestaron en redes sociales su sorpresa al notar que pasaban los minutos y el noticiero de ese medio de comunicación no hacía un alto en su edición del mediodía para notificar la partida de uno de sus íconos más importantes de los últimos 15 años.

El fallecimiento de Jota Mario se conoció antes de la 1 p.m. Sin embargo, Noticias RCN continuó con su información deportiva y de las regiones del país. El noticiero reseñó la muerte de ‘Jota’ 50 minutos después de que el hospital de Bocagrande en Cartagena anunciara la información, con un especial de varias notas sobre la vida profesional del periodista.

Juan Eduardo Jaramillo, presentador de Noticias RCN, habló con el programa ‘Lo sé todo’, del Canal 1, sobre esa demora que hubo para informarles a sus televidentes la triste noticia en torno a Jota Mario. La periodista que lo entrevistó le dijo: “Tú sabias que él había fallecido, pero te tocó aguantar y seguir dando otro tipo de noticias…”, y Jaramillo respondió:

“Sí porque es una noticia tan dolorosa. Esto no es de salir a ver quién informa primero, no queríamos pasar por encima de la familia, de Jota, de su esposa, de sus hijos. No sé si salimos de últimos con la noticia, pero queríamos salir de la mejor forma posible y hacerle el homenaje más que merecido. Seguramente, por eso nos demoramos unos minutos en transmitir la noticia”.