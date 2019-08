El video de la estrella del country y el pop se replica rápidamente en redes sociales, en donde hasta se impuso el #DrunkTaylor (Taylor borracha).

En la grabación, Swift aparece cantando y bailando emocionada. En momentos, hasta actúa siguiendo la canción de ella que suena en el lugar en que se encuentra, que curiosamente es ‘You Need To Calm Down’ (Tienes que calmarte).

En otros apartes del video, Taylor juega con su pelo y se lo pone hasta en la cara mientras alrededor de ella bailan otras estrellas como Laverne Cox, de ‘Orange Is The New Black’.

Esas imágenes y la de su desatado baile sentada se han convertido en el insumo perfecto para memes y para que muchas personas en Twitter se identifiquen con ella, como se puede ver en los trinos que aparecen después de los videos:

“Taylor Swift es mi animal espiritual. Esto le habla a mi alma”

#drunktaylor is my spirit animal. Like this speaks to my soul pic.twitter.com/AyMkhPcqCd — Mairead Clancy (@taysflutterby) August 11, 2019

“Consigue una mujer que lo pueda hacer todo”

Get you a girl that can do IT ALL #drunktaylor pic.twitter.com/ElOUm36C53 — thereallizzyy (@lizzy_ruffnerr) August 11, 2019

“Cuando alguien me despierta de una siesta”

When someone wakes me up from a nap #DrunkTaylor pic.twitter.com/bl9ybD3qkd — Sav (Wants to Hug Taylor) 🦋🏹 (@SavLovesSwift) August 11, 2019

“Si así va a terminar el 2019, estoy muy bien con eso”

If this is the way 2019 is going to end, I am so okay with it. #DrunkTaylor https://t.co/1oTIdHliuA — Katie Patterson (@xkatiepatterson) August 11, 2019

“Taylor Swift es mi estado 24/7”

Drunk Taylor is my mood 24/7 #drunktaylor pic.twitter.com/1PrxyJJ4gD — 💗 j a s 💗 (@jasleenlovestay) August 11, 2019

“Los 4 tipos de borracho, por Taylor Swift”

the 4 differente types of drunk people by @taylorswift13 #drunktaylor… I live for this pic.twitter.com/bAH8LNn1w0 — Rui, menos (@Rui_Amaral2000) August 11, 2019

Los premios MTV que tanto emocionan a la cantante se entregarán el 26 de agosto.