Esta semana volví a dónde pertenezco, bueno…a uno de los lugares a los que pertenezco. @lacasamagicadesarau 🏡es un lugar que construimos peldaño a peldaño, literalmente, @catamejia_ y yo íbamos y nos sentábamos a ver cómo ponían cada ladrillo. 🏡Ver esto hecho realidad, en funcionamiento y con personas tan talentosas adentro es una satisfacción muy grande que me recuerda el poder de Dios y su voluntad.💫💫💫 . Esta semana pasé por @lacasamagicadesarau y me hice de todo. Si ustedes también quieren vivir esta experiencia tan maravillosa, pidan su cita.💥💥💥 ¡De verdad que no se van a arrepentir! . 🧡Extensiones de pestañas 💛Microblading 💜Diseño de cejas 💚Uñas 💓Masajes 💛Faciales 🧡Keratina 💜Color 💚Corte ⭐¡De todo!