Lo de la suplantación lo descubrió Sebastián esta semana gracias a un colega, al que los amigos de lo ajeno contactaron para pedirle dinero. “No es solamente a mí al que le están haciendo el daño”, aseguró el famoso, y contó cómo es la estafa.

“Jairito Guerrero me llamó insistentemente esta mañana [del miércoles]. Cuando hablo con él me preguntó que si yo había cambiado mi número celular y le dije que no. El caso es que luego me manda unos pantallazos con la conversación del número del que le habían escrito como si fuera yo, diciéndole que había perdido los contactos, que si le podían hacer una consignación o un cambio de dólares, no recuerdo muy bien”, explicó el artista.