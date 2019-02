“Para los que me están diciendo que fea y todo eso y que ‘La Tigresa del Oriente’, […] si me siguen diciendo así, no les doy una vuelta en la camioneta”, afirmó Yina en una publicación de este martes.

“Miren, miren”, le dijo a sus seguidores, al tiempo que exhibía cómo lucía el carro por fuera.

Y al día siguiente la influenciadora subió un video, mientras le hacía una broma a su pareja, donde dejó ver el interior de la camioneta.

A principio de mes, Yina contó que había terminado con su novio. No obstante, la ‘instagramer’ y su pareja ya se reconciliaron y, en sus redes sociales, ella ha vuelto a publicar varias imágenes con ‘El negro’, como ella dulcemente lo llama.

A continuación, el video de la camioneta que Yina Calderón presumió en su cuenta de Instagram: