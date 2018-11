La conversación en torno al tema nació porque Andrés Wilches, presentador de AutoStar, le preguntó a la actriz si alguna vez se había operado, a propósito de su personaje de Yurleidis, en la novela de Diomedes, una mujer extremadamente voluptuosa.

Azcárate aseguró que se hizo los senos porque “como dice Franklin Ramos: ‘Teta que la mano no cubre no es teta sino ubre’, entonces eso a mí no me gusta.”

“Cuando me las puse quise un tamaño pequeño, como te podrás dar cuenta, puedes palpar”, le dijo la actriz al periodista, que pese a sentir pena no puso resistencia, cuando Azcárate le cogió la mano para llevarla a su seno.

“¿Nunca ha cogido una? Es blandita, no se siente la prótesis y es suave. De hecho, cuando me las ven o me las agarran dicen: ‘¡Ay!, pero parecen naturales’ y esa es la idea. Porque no parecen como pegadas de madera, son pequeñas, proporcionales a mi tamaño”, explicó la artista.

Wilches se mostró apenado por la situación, pero Azcárate lo tranquilizó diciéndole que se sonroje el día que ella le “mande la mano”. Y agregó: “Los hombres si son cobardes”.

Además de hablar de su cuerpo, la actriz contó detalles de su vida personal. Acá la entrevista completa: