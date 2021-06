Andrea Serna, quien hace poco estrenó un podcast sobre consejos de vida de famosos y sus familiares, nos cuenta que no había sido consciente que el tiempo de la crianza de su hija Emilia se ha pasado volando y ya casi tiene 7 años.

“Siento que me lo he gozado muchísimo, todo pasa de una manera y a una velocidad y ni cuenta te das. Mi mamá me lo decía todo el tiempo”, aseguró Serna durante la entrevista.

La presentadora del ‘Desafío: The Box’ recordó cuáles han sido los valiosos consejos que le ha dado su madre, para que disfrute la etapa de infancia de su primogénita Emilia.

Además, Serna nos reveló las dos cosas que no faltan en su casa, que aprendió en su infancia y que le inculca a su hija todos los días.

“Lo que procuramos es que todo sea en calma, sin dejarnos llevar del estrés del momento. Incluso, cuando tenemos que hacer un llamado de atención”, aseguró la también ‘podcaster’.

A continuación, los consejos de la mamá de Andrea Serna para criar a su hija, la frase típica de su madre que ahora le dice a la pequeña y mucho más en esta entrevista: