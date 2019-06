View this post on Instagram

Por acá recordando como me gusta bailar #champeta…. Un videito de hace unos meses atrás. Debería poner más seguido de estos videos no? 😃🤩 Feliz viernes de #gozasdera Amo el baile al fin y al cabo fue mi primera profesion.. Escuela de danzas #gloriapeña en mi curramba la bella osea #barranquilla 🤩🤩🤩🤩 Disculpen que casi no se ve la cara jajaja