Bahía se encontraba amenazado junto a Sara Corrales, la actriz colombiana, y se mostró bastante molesto con la producción porque supuestamente hubo “palabras manipuladas indebidamente”, refiriéndose a un capítulo pasado en el que una de sus compañeras experimentó una crisis y esto fue transmitido, lo que consideró era ‘bullying’.

En medio de su conversación también dijo “me desconecté del programa (…) no me siento tan contento”, por lo que Javier Poza, el presentador, le preguntó si prefería retirarse sin bailar y aunque el artista se mostró emocionado ante la propuesta terminó bailando.

Pero quienes más se mostraron molestos por las palabras del colombiano fueron los jurados, en especial Lola Cortés. Sin embargo, el colombiano siguió en su posición:

“Me duele mucho cuando una persona pasa tantos años luchando por estar en un lugar, y tener una palabra, para que esta sea manipulada fácilmente (…) Lo siento yo soy un humano real, y no voy a jugar este juego”, concluyó y empezó con su presentación.

Al terminar su presentación no le fue nada mal, pero los jurados ya estaban molestos por las declaraciones del cantante, quien terminó agregando un comentario aún más agresivo hacia el concurso:

“Estamos haciendo televisión y se supone que aquí debemos hacer cosas que están escritas y eso es muy triste”.

Al escuchar esto último, Joaquín Cortés, jurado del reality, no se contuvo y dijo molesto: “Doy mi opinión como la siento, soy libre, no me siento manipulado”, y dejó claro que él está allí por su experiencia y para dar su opinión al respecto, que nadie le decía qué decir y qué no.

Finalmente, el intérprete de ‘Quédate aquí’ fue eliminado del concurso y con sus palabras dejó en duda la forma en la que se está desarrollando la producción, pues hasta hace algunos días Tv Notas y Blasting News dijeron que adentro tenían cierto favoritismo hacia Sara Corrales.

Este es el video del controversial momento: