En todas, incluso, reconoce que lo suyo no es el canto y, así como sus fans, se burla de ella con comentarios como: “Melina no sabe lo que es la pena”, “alguien que le diga que no insista en cantar, que nos colabore” y “tiene más ritmo una gotera de agua”.

Pero, como lo dicen sus seguidores, a Melina le sobre actitud y ella sigue imitando cantantes: en septiembre se creyó Sin bandera, en la noche del primero de octubre simuló ser Leonardo Favio, y ahora se las dio de Greeicy.

Ese último video que subió a Instagram, asegurando: “Yo me llamo Greeicy Rendón” e interpretando ‘Ya para qué’, provocó decenas de graciosos comentarios de su fanaticada que le expresó cosas como:

“Como dice Amparo, le faltó cuerpo, ese melisma que tiene no me erizó completamente, así que no te llamas Greeicy😂”, “cejor sigue presentando ❤”, y “canta como mi hermanita de 6 años 😂”.

A continuación, compartimos esa grabación de la versión Greeicy de Melina, así como otra de sus imitaciones, la de Leonardo Favio.

Asimismo, publicamos algunos de los mensajes que le han escrito seguidores a la presentadora por su interpretación de la cantante de ‘Amantes’, ‘ Más fuerte’ y Ya para qué’.