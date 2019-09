“Con mucho respeto me atreví a hacer esto. Descansa en paz, maestro. Música que vivirá para siempre”, escribió Maluma en el post de un video en el que aparece cantando ‘El triste’ de José José.

La interpretación le ha significado al reguetonero decenas de comentarios, donde en la mayoría lo halagan; por ejemplo, le dicen: “Claro que cantas”.

“Siempre he dicho que este cabrón tiene buena voz, solo que el género que canta no le luce tanto. Pero de que canta, canta”, “¿que Maluma no canta? Así se calla a los ‘haters’”, “que bien te suena esta clase de música, es que tú tienes una gran voz, no la desperdicies cantando canciones donde se desprestigia a la mujer”, “gracias por este homenaje a un grande de México”, “¡qué bonito, ese es el estilo de música que le queda! Hasta Grammy le darían!”, y “para los que dicen que los artistas urbanos son ‘auto-tune’”, fueron otros elogios.

No obstante, también hubo unos pocos que lo criticaron e insistieron en que el artista “desafinó” y lo que hizo fue “arruinar” la canción de José José.

Aquí dejamos el homenaje en Instagram de Maluma al fallecido cantante mexicano, y en seguida algunos de los mensajes que generó el video (incluidos los que le hicieron colegas como Pipe Bueno), que en las primeras 11 horas de publicado ya llevaba más de dos millones de reproducciones.