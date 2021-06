Luisa Fernanda Cataño Ríos, conocida popularmente como Luisa Fernanda W, sorprendió esta semana a sus seguidores y compartió en su cuenta oficial de Instagram uno de los primeros videos que subió a YouTube, antes de volverse famosa.

“A mí no se me olvida cómo inicié en este mundo digital. Siempre he tenido claro de dónde vengo y para donde voy. No olvidemos nuestros inicios, recuerden que el camino jamás será fácil, pero el trabajo arduo trae sus recompensas”, escribió en la publicación.