La nueva ‘toqueteada’ quedó registrada en un video que la misma Lina compartió en sus historias de Instagram, esta semana.

Allí se oye que Lina le dice a Mabel: “Ya tienes la raya donde tiene que ir”, mientras le pasa la mano por la mitad de la cola y, de esa forma, señalarle que se había puesto bien su falda.

Tras esto, Mabel se voltea y, a diferencia de la ocasión anterior en la que Lina le pellizcó la cola en una grabación, no la madreó.

“Gracias, Lina. Menos mal me lo hiciste, si no no me hubiera dado cuenta”, le respondió Mabel con tono sarcástico, y después sonrió, como se aprecia en la corta grabación de lo sucedido.

El momento fue captado durante las grabaciones de la segunda temporada de ‘La ley del corazón’, cuya fecha de estreno aún es desconocida.