Con más del 69 %, los colombianos le dieron el espaldarazo al imitador del fallecido cantante ecuatoriano, mientras que con el 11 % apoyaron a ‘Maía’.

Como si se tratara de una premonición, en los instantes previos a hacer su presentación, ‘Rolando Laserie’ y ‘Alci Acosta’ parecían despedirse del programa, lo cual efectivamente sucedió, durante uno de los episodios más intensos, por la calidad de sus participantes y si se tiene en cuenta que los cuatro en riesgo han sido de los favoritos del público y del jurado.

Uno de los aspectos de ‘Julio Jaramillo’ que más impresionó al jurado, además de su gran voz e interpretación, fue el cambio de aspecto, pues salió mucho más bronceado y con el pelo engominado. Esta es la presentación del ‘Ruiseñor de América’.

Por su parte, ‘Maía’ también realizó un cambio extremo en su apariencia, con unas largas extensiones en forma de trenza que el personal de la producción tardó 8 horas en hacerle.

Esta es la presentación de ‘Maía’:

Estos son algunos comentarios para ‘Julio Jaramillo’, que estuvo impecable, en redes sociales:

por julio jaramillo veo el programa el resto no me interesa

— Sistema AS (@SistemaAS_) December 14, 2018

#YoMeLlamo esooooooooooooo Maia y julio Jaramillo. No sabía que se sentía que Colombia escogiera bien en algo jaja pic.twitter.com/Um6jFQscoM

Por fin los jurados de yo me llamo no le pusieron peros a julio Jaramillo ya era hora q no le pusieran tantos peros sobre todo Amparo,por q para mí el ganador es julio Jaramillo se lo merese

— Martha Isabel (@MarthaI92257640) December 14, 2018