De paso, la molestó, se hizo pasar por un jurado y dijo que iba a ver si la presentación de su colega lo convencía.

“Voy a ver si me volteo”, expresó Juan Diego, mientras Vanessa cantaba: “No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor”.

Ante eso, el periodista hizo cara de que no le iba a dar el voto de confianza y segundos después le comentó: “No me volteo, no se llama”.

Ella se ríe y como que lo acepta, por lo que el presentador la sigue molestando y le indica que, de pronto, “para la próxima” temporada si lograba un cupo.

Entonces, Vanessa siguió segura de su talento y pronunció otra línea de la canción, la que dice: “Háblame de ti, cuéntame de tu vida”.

Al final, ambos presentadores terminan riendo, como se puede ver en este video que compartió Juan Diego en su cuenta de Instagram.