La grabación de baja calidad lleva más de 13 mil retuits y ya superó los 54 mil ‘me gusta’ en Twitter.

En el video se ve a Joaquin Phoenix ultimando detalles para rodar la que ahora es una de las escenas más icónicas de la cinta sobre el villano de Batman y, probablemente, de su carrera.

Con el traje rojo puesto, cigarrillo en la boca y repasando sus movimientos, Phoenix está en la cima de las escaleras del Bronx, en Nueva York, y desciende lentamente ante la mirada curiosa de quien graba, aunque no percibe al afortunado testigo.

A lucky fan saw the ‘Joker’ stair scene happen in real time 🃏 pic.twitter.com/19TtUEEKGk

— Culture Crave 🎥 (@CultureCrave) November 14, 2019