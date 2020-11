green

“Listo el disfraz de chef”, se le escucha decir a Uribe en el video en el que se acerca a la cámara con un delantal que tiene estampado su nombre y un caballo.

Luego, se aleja un par de metros y se da la vuelta, dando a entender que no tiene puesta ropa interior. Sin embargo, para no mostrar de más y para que Instagram no le borrara su publicación, censuró todo con un emoticón de un durazno, que en redes sociales se usa en muchas ocasiones para relacionarlo con los glúteos de una persona.

Al final de la secuencia, el artista de música popular regresa a un primer plano y se ríe, antes de finalizar la toma.

Uribe publicó el video en la noche de este sábado y ya cuenta con más de 800.000 reproducciones, casi 60.000 ‘me gusta’ y 1.200 comentarios.

La intención del intérprete de ‘Amor de amante’ era sacarle una sonrisa a sus seguidores en Halloween y eso lo logró en conjunto con lo que escribió en la publicación.

“Hoy me voy de sudado de pollo”, comentó Jessi Uribe, haciendo referencia a la ya comentada historia donde muchos internautas criticaron en su momento a su novia, la también cantante Paola Jara, por ese plato que preparó.

A continuación, el video que Jessi Uribe tuvo que censurar, con su sexi disfraz de chef, para no mostrar de más: