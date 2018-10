La otra concursante que logró pasar fue ‘Yuri’, que tuvo una evolución notable. En contraste, los dos hombres que estaban en riesgo fueron los eliminados de este jueves y no continuarán en el programa: ‘Gilberto Santarrosa’ y ‘Eddie Herrera’, quienes no lograron poner al jurado de acuerdo en su favor.

Hay que recordar que con el paso de los días, ‘Jennifer Lopez’ ha logrado mejorar la respiración y derrotar el fantasma de un asma que siempre la ha aquejado, desde que era pequeña.

‘Yuri’, por su parte, no logró las notas bajas pero las altas le sirvieron para convencer al jurado de ‘Yo me llamo’ y seguir con vida en el programa.

Algunos usuarios de redes sociales sostienen que esta ‘J Lo’ no se parece y por ello dijeron que había sido injusto para con el salsero ‘Gilberto Santarrosa’, quien debió haber seguido en el concurso, en vez de la vilipendiada ‘J Lo’.

Yuri y JLo no cantan …que injusticia con Gilberto Santa Rosa y Eddy Herrera…ese jurado está en la olla

En mi Opinion debió quedar Gilberto Santa Rosa y Eddy Herrera. Lo hicieron muy bien además de que tienen el color de voz Que decepción 👎🏼 Esos jurados tienen algo más allá con esa tal Jennifer Lopez esa vieja no se parece en nada 🤦🏼🤦🏼🤦🏼 Que vergüenza #YoMeLlamo

Otra de las usuarias recordó lo que muchos han dicho: que esta ‘J Lo’ ha cautivado por su cara bonita y su linda figura, más no porque cante igual que la verdadera:

Si se llaman Eddy Herrera y Gilberto Santa Rosa. Felicitaciones, lo hicieron muy bien, ustedes no siguieron porq no estan en la rosca y porq no tienen el cuerpo de la supuesta Jlo #YoMeLlamo

